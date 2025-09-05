Кейт и Уильям Уэльские почтили память скончавшегося члена королевской семьи

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

«Сегодня наши мысли с герцогом Кентским и его семьей, особенно с Джорджем, Хелен и Николасом. Герцогиня неустанно трудилась, помогая другим, и поддерживала многие начинания, в том числе благодаря своей любви к музыке. Ее будет очень не хватать семье», — написали принц и принцесса Уэльские в Instagram сторис.

Благодаря своей преподавательской работе и любви к музыке, Кэтрин приобрела множество знакомых и друзей в музыкальной индустрии. В 2004 году она стала соучредителем благотворительной организации Future Talent, которая помогает детям из малообеспеченных семей начать музыкальную карьеру.

Пост принца и принцессы Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Организация тоже сделала заявление:

«Все сотрудники Future Talent глубоко опечалены известием о смерти Кэтрин — нашего соучредителя и вдохновителя нашей благотворительной организации. Николас Робинсон, кавалер ордена Британской империи, соучредитель Future Talent, сказал: „Мы выражаем наши искренние соболезнования семье Кэтрин. Она была источником вдохновения, ее любили многие люди на протяжении многих лет, и нам будет очень не хватать ее. Мы потеряли очень особенного человека“.

Кэтрин, герцогиня Кентская / © Getty Images

Герцогине было 92 года. В знак уважения члены королевской семьи и обслуживающий персонал будут носить одежду, соответствующую этому периоду. Ливреи, королевские конюшни и солдаты, несущие публичные службы, будут носить черные нарукавные повязки.