Кейт и Уильям Уэльские поделились новым фото сына - принца Луи - ему исполнилось 8 лет
Кейт и Уильям Уэльские поделились новым портретным фото своего младшего сына - принца Луи, которому сегодня исполняется 8 лет.
Этот снимок был сделан во время семейного отдыха в Корнуолле в начале этого месяца Мэттом Портеусом, доверенным фотографом королевской семьи.
Юный именинник Луи, одетый в синий вязаный свитер с закатанными рукавами, стоит, скрестив руки, на фоне моря. Фотография была сделана, когда он и его семья находились на лодке. На правой щеке у него, кажется, небольшая царапина.
Подпись к фотографии гласила: «С днем рождения, Луи! Сегодня тебе 8!», а также был добавлен смайлик в виде красного воздушного шарика.
Ранее мы вспоминали забавные конфузы сына Уэльских, с которыми он сталкивался на публичных мероприятиях с королевской семьей.