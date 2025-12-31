- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 2 мин
Кейт и Уильям Уэльские поделились подборкой лучших фотографий 2025 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились своими любимыми ранее не публиковавшимися фотографиями за 2025 год.
Принц и принцесса Уэльские поделились подборкой фотографий в своем Instagram, поделившись воспоминаниями о насыщенном году.
Серия фотографий начинается с печального снимка Уильяма и Кейт, зажигающих свечи в День памяти жертв Холокоста. Пара, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и еврейскими лидерами, присутствовала на службе в Гилдхолле в Лондоне, посвященной ежегодной годовщине, а также 80-летию освобождения концлагерей Освенцим-Биркенау.
Несколько месяцев спустя пара отметила еще одну важную веху — 80-ю годовщину Дня Победы. Они посетили чаепитие, устроенное королем Чарльзом в Букингемском дворце в честь ветеранов Второй мировой войны, и взяли с собой своего старшего сына, 12-летнего принца Джорджа.
На декабрьской фотографии из королевского обзора запечатлен принц Уэльский на рождественской вечеринке Валлийской гвардии в казармах Комбермир.
Среди других забавных моментов, запечатленных в подборке, были игра Уильяма в пляжный волейбол во время его поездки в Бразилию в рамках программы Earthshot, вручение Кейт трофея Уимблдона победителю турнира в мужском одиночном разряде Яннику Синнеру из Италии, а также впечатляющий снимок принца и принцессы, приветствующих вертолет, приземлившийся в Виндзорском замке, доставивший президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Великобританию для их государственного визита к королю Чарльзу.
