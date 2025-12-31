Кейт и Уильям Уэльские поделились подборкой лучших фотографий 2025 года

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские поделились подборкой фотографий в своем Instagram, поделившись воспоминаниями о насыщенном году.

Серия фотографий начинается с печального снимка Уильяма и Кейт, зажигающих свечи в День памяти жертв Холокоста. Пара, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и еврейскими лидерами, присутствовала на службе в Гилдхолле в Лондоне, посвященной ежегодной годовщине, а также 80-летию освобождения концлагерей Освенцим-Биркенау.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Несколько месяцев спустя пара отметила еще одну важную веху — 80-ю годовщину Дня Победы. Они посетили чаепитие, устроенное королем Чарльзом в Букингемском дворце в честь ветеранов Второй мировой войны, и взяли с собой своего старшего сына, 12-летнего принца Джорджа.

Принц Джордж и принц Уильям с ветеранами / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На декабрьской фотографии из королевского обзора запечатлен принц Уэльский на рождественской вечеринке Валлийской гвардии в казармах Комбермир.

Принц Уильям / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Среди других забавных моментов, запечатленных в подборке, были игра Уильяма в пляжный волейбол во время его поездки в Бразилию в рамках программы Earthshot, вручение Кейт трофея Уимблдона победителю турнира в мужском одиночном разряде Яннику Синнеру из Италии, а также впечатляющий снимок принца и принцессы, приветствующих вертолет, приземлившийся в Виндзорском замке, доставивший президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Великобританию для их государственного визита к королю Чарльзу.

© Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям встречали президента Трампа / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям, король Чарльз и принцесса Анна / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принцесса Кейт / © Instagram принца и принцессы Уэльских

