Кейт и Уильям Уэльские поделились теплым семейным снимком в честь 15-летия со дня своей свадьбы

Принц Уильям и принцесса Кэтрин показали, как отмечают сегодня свою 15-ю годовщину со дня свадьбы.

Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Королевская чета поделилась милой семейной фотографией, на которой вся пятеро запечатлены на отдыхе на траве. Кейт, Уильям и трое их детей — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта. Также вместе с ними в кадре запечатлена и их собака — кокер-спаниель Орла и новый щенок кокер-спаниеля, которого семья взяла зимой.

«Празднуем 15 лет брака ❤️», — такая подпись была под снимком.

Семья Кейт и Уильяма Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, Кейт и Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Они встречались с перерывами, прежде чем обручиться в 2010 году. А свадьбу сыграли в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года.

Напомним, ранее мы вспоминали конфузы, которые произошли с королевской парой на их свадьбе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день их свадьбы, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

