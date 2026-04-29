Кейт и Уильям Уэльские поделились теплым семейным снимком в честь 15-летия со дня своей свадьбы
Принц Уильям и принцесса Кэтрин показали, как отмечают сегодня свою 15-ю годовщину со дня свадьбы.
Королевская чета поделилась милой семейной фотографией, на которой вся пятеро запечатлены на отдыхе на траве. Кейт, Уильям и трое их детей — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта. Также вместе с ними в кадре запечатлена и их собака — кокер-спаниель Орла и новый щенок кокер-спаниеля, которого семья взяла зимой.
«Празднуем 15 лет брака ❤️», — такая подпись была под снимком.
Напомним, Кейт и Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Они встречались с перерывами, прежде чем обручиться в 2010 году. А свадьбу сыграли в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года.
