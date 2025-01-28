Кейт и Уильям Уэльские поделились трогательным видео с поклонниками

Офис принца и принцессы Уэльских поделился трогательным видео с вчерашней церемонии памяти жертв Холокоста в Лондоне.

Принцесса Уэльская Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста на которой будущий король произнес речь и зажег свечу, как символ памяти о погибших.

В Instagram принца и принцессы опубликовали видео с памятного мероприятия, в котором также можно услышать слова принца Уильяма из его речи.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

"Торжественный момент памяти и надежды на будущее на сегодняшней службе в День памяти жертв Холокоста. Для меня большая честь принять участие в этом важном мероприятии, чтобы почтить память погибших в Холокосте и других геноцидах", - говорится в сообщении дворца.

Это событие совпало с визитом короля Чарльза III в Освенцим в Польше, где монарх отмечает 80-ю годовщину освобождения бывшего нацистского концлагеря. Он стал первым британским монархом, посетившим концентрационный лагерь.

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