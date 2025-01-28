Кейт и Уильям Уэльские поделились трогательным видео с поклонниками

Офис принца и принцессы Уэльских поделился трогательным видео с вчерашней церемонии памяти жертв Холокоста в Лондоне.
Принцесса Уэльская Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста на которой будущий король произнес речь и зажег свечу, как символ памяти о погибших.
В Instagram принца и принцессы опубликовали видео с памятного мероприятия, в котором также можно услышать слова принца Уильяма из его речи.
"Торжественный момент памяти и надежды на будущее на сегодняшней службе в День памяти жертв Холокоста. Для меня большая честь принять участие в этом важном мероприятии, чтобы почтить память погибших в Холокосте и других геноцидах", - говорится в сообщении дворца.
Это событие совпало с визитом короля Чарльза III в Освенцим в Польше, где монарх отмечает 80-ю годовщину освобождения бывшего нацистского концлагеря. Он стал первым британским монархом, посетившим концентрационный лагерь.
Читайте также:
- Вдохновляется невесткой короля: похожие образы Иванки Трамп и принцессы Кейт
- Есть в каждом холодильнике: какой напиток выпивает принц Уильям по утрам
- Она любила танцевать: о хобби принцессы Дианы снимут новый фильм