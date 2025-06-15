Кейт и Уильям Уэльские поделились в соцсети милым семейным фото в честь праздника

Семья Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Вынос знамени — это ежегодный праздник королевской семьи в честь отца Уильяма, короля Чарльза, которому в ноябре исполняется 77 лет.

Кейт и Уильям Уэльские поделились в своем аккаунте в Instagram фотографией, на которой запечатлены с тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Вся семья вместе посетила вчера торжественный парад в Лондоне и появилась на балконе Букингемского дворце вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на параде Trooping the Colour / © Instagram принца и принцессы Уэльских

«Еще один блестящий день на параде Trooping the Colour в честь дня рождения Его Величества», — подписали свой пост в Instagram принц и принцесса Уэльские. «Спасибо всем, кто пришел, и всем, кто принял участие».

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Принц Уильям был одним из трех членов королевской семьи, которые ехали верхом во время лондонского парада. К нему присоединились его тетя принцесса Анна и его дядя принц Эдвард, герцог Эдинбургский, в то время как его жена и дети прибыли на машине в Букингемский дворец, прежде чем пересесть в конный экипаж, чтобы проехать по Мэллу в Лондоне.

Принцесса Уэльская с детьми / © Getty Images

Напомним, парад Trooping the Colour стал вторым крупным королевским событием года для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Дети также присоединились к своим родителям на публичном мероприятии 5 мая, присутствуя на параде в честь празднования в Великобритании 80-й годовщины Дня Победы.