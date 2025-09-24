Кейт и Уильям Уэльские появились на публике в одинаковых браслетах: что это означает

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Королевская чета приехала, чтобы продолжить оказывать поддержку скорбящим семьям и школьникам, пострадавшим от ужасной трагедии, произошедшей в прошлом году на танцевальном занятии. Тогда три девочки погибли во время занятий в танцевальной студии Hart Space, а нападающий 18-летний Аксель Рудакубана в январе 2025 года был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком 52 года после признания своей причастности к смертельному ножевому нападению.

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям посетили школы девочек и лично встретились с каждой из их семей. Мама Биби, Лорен Кинг, подарила паре особый подарок в память о дочери: парные браслеты дружбы, на которых было написано «Улей Биби» — благотворительная организация, оказывающая поддержку детям, переживающим горе, основанная в честь девочки, пишет журнал People.

Уильям и Кейт Уэльские / © Getty Images

«Это было очень важно», — рассказала Лорен GB News о моменте, проведенном с королевской парой. «Это было действительно что-то особенное. Я думаю, мы в любом случае очень благодарны за то, что Биби удостоили такой чести в этой школе, и видеть, как принц и принцесса поддерживают это и находятся здесь, было просто потрясающе», — добавила она.

Уильям и Кейт Уэльские носят подаренные им на мероприятии «браслеты дружбы» / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям продолжали носить браслеты в течение всего дня, в том числе во время посещения новой игровой площадки в начальной школе Черчтауна, где учились Бебе и Элис. Детская площадка была построена в память о девочках. Здесь есть множество игровых зон, включая скалодром и велосипедную дорожку, а также тихие места для размышлений, например, библиотека, расположенная внутри и снаружи помещения.