Кейт и Уильям Уэльские празднуют Хэллоуин: очевидцы встретили принцессу в магазине костюмов

На протяжении многих лет семью не раз видели празднующей этот день тем или иным образом, а однажды камера видеонаблюдения засняла Кейт, когда она звонила в дверь соседа в Лондоне, когда ее дети выпрашивали сладости. Это было в 2022 году, тогда Кейт держала в руках сумку, которая, как полагают, была полна сладостей.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

В 2019 году Кейт также была замечена в супермаркете, где она покупала костюмы на Хэллоуин для своих детей в филиале Sainsbury's в Кингс-Линне.

Одна из покупательниц рассказала Mirror: "Она была с Шарлоттой и Джорджем и смотрела наряды на Хэллоуин, а ее телохранитель следил за людьми с телефонами и говорил им, что нельзя фотографировать. Я не видела, что именно она купила. Кейт спрашивала своих детей, кем они собираются стать на Хэллоуин".

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Планы семьи на этот Хэллоуин пока не подтверждены, принц Уильям и принцесса Кейт, скорее всего, отпразднуют это событие со своими детьми или с родителями Кейт. Благодаря видео, которым Кейт поделилась в сентябре поклонники уже знают, что они любят проводить время в компании Кэрол и Майкла Миддлтон.

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