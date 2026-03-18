Кейт и Уильям Уэльские прибыли в отель в Виндзоре, чтобы приветствовать президентскую чету Нигерии
Принц и принцесса Уэльские приветствовали сегодня президента Нигерии Болойя Тинубу и его жену Олуреми Тинубу в отеле Fairmont в Виндзоре. Президентская чета прибыла с двухдневным визитом в Великобританию.
44-летняя принцесса Уэльская выбрала строгий, элегантный образ, надев структурированное серое пальто с белой отделкой лацканов Tolu Coker. Она дополнила образ шляпой с асимметричным низом Jane Taylor London, добавив нотку винтажной элегантности, а классические туфли из кожи крокодила Boss на каблуках и изящная сумка Mulberry с верхней ручкой сделали ансамбль утонченным и сдержанным.
Мягко уложенные волосы и естественный макияж завершили образ принцессы Уэльской. Она также надела жемчужные серьги-капли и свой набор колец — от помолвочного до «кольца вечности».
Принц Уильям был в черном фраке, белой рубашке, серых брюках, голубом жилете и голубым галстуком в цятку.
Все вместе они направились в Виндзорский замок на официальную церемонию приветствия, где их уже встретят король Чарльз и королева Камилла.
Король Чарльз принимает у себя первый государственный визит Нигерии в Великобританию почти за четыре десятилетия, что подчеркивает его дипломатическое значение. Этот визит призван подчеркнуть отношения между Великобританией и самой густонаселенной страной Африки, с акцентом на укрепление экономических и культурных связей.