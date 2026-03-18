Кейт и Уильям Уэльские прибыли в отель в Виндзоре, чтобы приветствовать президентскую чету Нигерии

Кейт и Уильям Уэльские с президентской четой Нигерии / © Getty Images

44-летняя принцесса Уэльская выбрала строгий, элегантный образ, надев структурированное серое пальто с белой отделкой лацканов Tolu Coker. Она дополнила образ шляпой с асимметричным низом Jane Taylor London, добавив нотку винтажной элегантности, а классические туфли из кожи крокодила Boss на каблуках и изящная сумка Mulberry с верхней ручкой сделали ансамбль утонченным и сдержанным.

Мягко уложенные волосы и естественный макияж завершили образ принцессы Уэльской. Она также надела жемчужные серьги-капли и свой набор колец — от помолвочного до «кольца вечности».

Кейт и Уильям Уэльские с президентской четой Нигерии / © Getty Images

Принц Уильям был в черном фраке, белой рубашке, серых брюках, голубом жилете и голубым галстуком в цятку.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Все вместе они направились в Виндзорский замок на официальную церемонию приветствия, где их уже встретят король Чарльз и королева Камилла.

Принцесса Кейт с первой леди Олуреми Тинубу / © Getty Images

Король Чарльз принимает у себя первый государственный визит Нигерии в Великобританию почти за четыре десятилетия, что подчеркивает его дипломатическое значение. Этот визит призван подчеркнуть отношения между Великобританией и самой густонаселенной страной Африки, с акцентом на укрепление экономических и культурных связей.

Принцесса Кейт с первой леди Олуреми Тинубу / © Associated Press