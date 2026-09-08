Кейт и Уильям Уэльские приехали с сыном принцем Джорджем в Итон, где он начинает учебу

Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Уильям / © Getty Images

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13-летний принц Джордж, как и его отец Уильям когда-то, начинает свой путь в Итоне – школе пансионе для мальчиков. Принц и принцесса Уэльские прибыли в учебное заведение сегодня вместе с сыном, где встретились с директором Итонской школы Саймоном Хендерсоном и ректором школы сэром Николасом Колериджем.

Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт выглядела элегантно в темно-зеленом платье от Emilia Wickstead, которое она уже надевала в 2023 году на встречу с кронпринцессой Викторией. Платье с длинными рукавами, округлым вырезом и длиной ниже колена, А-образного силуэта, с развевающейся юбкой, которая развивалась при ходьбе. Обута Кейт была в туфли-лодочки на каблуках, на шее у нее было золотое колье в виде цепи, а в ушах золотые серьги-кольца. Принцесса сделала укладку волнами и макияж, а в руках держала зонт-трость, так как шел дождь.

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Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Уильям / © Getty Images

Принц Джордж надел классический темно-синий костюм, голубую рубашку и галстук, а обул замшевые туфли-лоферы. Он улыбался, как и его родители, когда они все втроем прибыли на школьный двор.

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Принц Джордж идет по стопам своего отца, принца Уильяма, и дяди принца Гарри, которые также учились в этом учебном заведении. Ранее мы рассказывали, как принца Уильяма дразнили в Итонском колледже.

Принцесса Кейт, принц Джордж, принц Уильям / © Getty Images

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