Кейт и Уильям Уэльские проведут остаток лета не дома: куда отправится семья

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

В детстве принц Уильям прекрасно проводил лето в Балморале, и поскольку школьные каникулы их детей продолжаются, он и его жена принцесса Кейт готовятся вывезти своих детей на семейный отдых в прекрасные окрестности этой исторической королевской резиденции.

Уильям и Кейт присоединятся к королю в его резиденции в Абердиншире, где их дети смогут наслаждаться теми же открытыми пространствами и занятиями на свежем воздухе, что и их отец, например, длительными прогулками, охотой на оленей и рыбалкой.

Кейт и Уильям Уэльские с детьми / © Associated Press

«Мое детство было наполнено праздниками, весельем на свежем воздухе, купанием в озерах, семейными барбекю под руководством моего дедушки — и, конечно же, иногда попадалась мошка», — сказал Уильям. «Джордж, Шарлотта и Луи уже знают, как дорога нам обоим Шотландия, и у них тоже появляются там свои собственные дорогие сердцу воспоминания», — сказал как-то принц Уильям, пишет журнал Hello!.

Замок Балморал, Шотландия / © Associated Press

