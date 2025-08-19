- Дата публикации
Кейт и Уильям Уэльские проведут остаток лета не дома: куда отправится семья
Принц и принцесса Уэльские, а также их трое детей, в этом месяце присоединятся к королю Чарльзу в его загородной резиденции в Хайленде во время традиционного летнего отпуска.
В детстве принц Уильям прекрасно проводил лето в Балморале, и поскольку школьные каникулы их детей продолжаются, он и его жена принцесса Кейт готовятся вывезти своих детей на семейный отдых в прекрасные окрестности этой исторической королевской резиденции.
Уильям и Кейт присоединятся к королю в его резиденции в Абердиншире, где их дети смогут наслаждаться теми же открытыми пространствами и занятиями на свежем воздухе, что и их отец, например, длительными прогулками, охотой на оленей и рыбалкой.
«Мое детство было наполнено праздниками, весельем на свежем воздухе, купанием в озерах, семейными барбекю под руководством моего дедушки — и, конечно же, иногда попадалась мошка», — сказал Уильям. «Джордж, Шарлотта и Луи уже знают, как дорога нам обоим Шотландия, и у них тоже появляются там свои собственные дорогие сердцу воспоминания», — сказал как-то принц Уильям, пишет журнал Hello!.
