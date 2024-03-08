Кейт и Уильям Уэльские растрогали поклонников новой публикацией в соцсети

Принц и принцесса Уэльские выделили ряд вдохновляющих женщин, которые вносят свой вклад в празднование Международного женского дня 2024 года.

В социальной сети X Кейт и Уильям обратили внимание на смелых и вдохновляющих женщин со всего мира. Они опубликовали несколько фотографий и написали:

"С Международным женским днем! Отмечаем влияние удивительных женщин сегодня и каждый день. Вот лишь некоторые из блестящих женщин, которые нас вдохновляли за последние 12 месяцев".

Happy International Women’s Day! Celebrating the impact of amazing women today, and every day. Here are just a few of the brilliant women we’ve been inspired by over the past 12 months. #IWD2024 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Ниже Уэльские разместили краткие истории и фотографии, объясняющие, почему они выделяют этих людей — всех, с кем будущие король и королева встречались лично.

На одном из снимков запечатлена Профессор Узо Ивоби. Она расширяет возможности пожилых людей Африки и Карибского бассейна посредством образовательных инициатив и наставляет молодых людей для реализации их стремлений.

А ниже представлена фотография команды "Валькирия", первой женской военной командой, пересекшей Атлантику. Они собирали деньги для военных благотворительных организаций и организаций, которые поддерживают ветеранов и их семьи.

In 2024, @hmsoardacious will be represented by Team Valkyrie, the first all-serving women's military team to row across the Atlantic. The @toughestrow challenge raises money for military charities and organisations that support veterans and their families. pic.twitter.com/J5SIn9mrhf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Поклонники пары были в восторге. Некоторые из них написали:

"Какая невероятная тема, прославляющая удивительных женщин". "Королевские впечатляющие дамы! Спасибо, что отметили их достижения!".

"Ваша жена — одна из тех удивительных женщин. Пожалуйста, скажите ей, что нам не терпится увидеть ее в ближайшее время".

Также отметили поклонники, что принцесса Уэльская вдохновляет их во многих отношениях. Публика с нетерпением ждет возвращения Кэтрин после того, как она восстановит свое здоровье после проведенной ей в январе операции.

Напомним, на днях ее дядя прокомментировал состояние здоровья племянницы.

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