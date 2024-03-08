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Кейт и Уильям Уэльские растрогали поклонников новой публикацией в соцсети

Кейт и Уильям Уэльские растрогали поклонников новой публикацией в соцсети

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские выделили ряд вдохновляющих женщин, которые вносят свой вклад в празднование Международного женского дня 2024 года.

В социальной сети X Кейт и Уильям обратили внимание на смелых и вдохновляющих женщин со всего мира. Они опубликовали несколько фотографий и написали:

"С Международным женским днем! Отмечаем влияние удивительных женщин сегодня и каждый день. Вот лишь некоторые из блестящих женщин, которые нас вдохновляли за последние 12 месяцев".

Ниже Уэльские разместили краткие истории и фотографии, объясняющие, почему они выделяют этих людей — всех, с кем будущие король и королева встречались лично.

На одном из снимков запечатлена Профессор Узо Ивоби. Она расширяет возможности пожилых людей Африки и Карибского бассейна посредством образовательных инициатив и наставляет молодых людей для реализации их стремлений.

А ниже представлена фотография команды "Валькирия", первой женской военной командой, пересекшей Атлантику. Они собирали деньги для военных благотворительных организаций и организаций, которые поддерживают ветеранов и их семьи.

Поклонники пары были в восторге. Некоторые из них написали:

"Какая невероятная тема, прославляющая удивительных женщин". "Королевские впечатляющие дамы! Спасибо, что отметили их достижения!".

"Ваша жена — одна из тех удивительных женщин. Пожалуйста, скажите ей, что нам не терпится увидеть ее в ближайшее время".

Также отметили поклонники, что принцесса Уэльская вдохновляет их во многих отношениях. Публика с нетерпением ждет возвращения Кэтрин после того, как она восстановит свое здоровье после проведенной ей в январе операции.

Напомним, на днях ее дядя прокомментировал состояние здоровья племянницы.

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