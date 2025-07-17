Кейт и Уильям Уэльские тепло поздравили королеву Камиллу с днем рождения

Королева Камилла / © Getty Images

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Вчера Букингемский дворец опубликовал новое портретное фото Ее Величества, сделанное королевским фотографом Крисом Джексоном в саду ее дома Рэй Милл, что находится в графстве Уилтшир.

В истории Instagram Кейт и Уильям Уэльские опубликовали это фото, написав: «С днем рождения, Ее Величество!».

Уэльские поздравили королеву Камиллу с днем рождения / © Instagram принца и принцессы Уэльских

К сожалению, не известно, с кем именно Камилла проведет свой особенный день сегодня, однако предполагается, что она отметит это событие в частном порядке.

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Королевская семья поблагодарила всех за поздравления с днем рождения Камиллы, опубликовав еще одну фотографию Ее Величества, читающей в саду.

«Спасибо за замечательные пожелания в 78-й день рождения Ее Величества!», — отмечено на фото.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела королева Камилла в детстве.