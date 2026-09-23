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Кейт и Уильям Уэльские встретились с семьей Бекхэмов на премьере фильма в Лондоне
Принц и принцесса Уэльские весело провели время с Дэвидом Бекхэмом и пообщались с его сыновьями Ромео и Крузом на звездной премьере фильма «Digger» вчера вечером в Лондоне.
Принц и прицнесса Уэльские встретились с Дэвидом Бекхэмом и его детьми – 24-летнми Ромео и 21-летним Крузом в кинотеатре ODEON Luxe Leicester Square в столице.
Принцесса Кейт произвела фурор, появившись в длинном баклажановом платье от Jenny Packham, а принц Уильям был в черном бархатном пиджаке и галстуке-бабочке. Дэвид и его сыновья были одеты в похожие вечерние наряды и позировали для фотографии с королевской четой.
После того, как были сделаны фотографии, Уильям и Дэвид весело смеялись, а Кейт болтала с Ромео и Крузом.
Напомним, что у семьи Бекхэм давняя история отношений с Уильямом и Кейт. Дэвид и Виктория Бекхэм были гостями на королевской свадьбе пары в Вестминстерском аббатстве в 2011 году, и Дэвид неоднократно пересекался с Уильямом на протяжении многих лет.