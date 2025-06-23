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Кейт и Уильям Уэльские выбрали новую школу для принца Джорджа: где будет учиться будущий король
Уже несколько месяцев ходят слухи о том, какую старшую школу выберут принц и принцесса Уэльские для своего сына — принца Джорджа.
Хорошо информированный источник сообщил изданию Daily Mail, что это будет знаменитый Итонский колледж — место, где учился принц Уильям и его младший брат принц Гарри.
Хотя Уильям и Кейт были замечены присматривающимися к нескольким лучшим школам, Итон и конкурирующий с ним колледж Мальборо были явными фаворитами. К тому же, Итон еще и располагается неподалеку от дома Уэльских в Виндзоре.
Плата за обучение составляет более 63 000 фунтов стерлингов в год (почти 85 тысяч долларов).
Сейчас 11-летний принц Джордж учится в школе Ламбрук в Беркшире, как и его брат Луи и сестра Шарлотта. Известно, что он будет учиться там до сентября 2026 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности.