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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кейт и Уильям Уэльские выбрали новую школу для принца Джорджа: где будет учиться будущий король

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, какую старшую школу выберут принц и принцесса Уэльские для своего сына — принца Джорджа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж

Принц Джордж / © Getty Images

Хорошо информированный источник сообщил изданию Daily Mail, что это будет знаменитый Итонский колледж — место, где учился принц Уильям и его младший брат принц Гарри.

Хотя Уильям и Кейт были замечены присматривающимися к нескольким лучшим школам, Итон и конкурирующий с ним колледж Мальборо были явными фаворитами. К тому же, Итон еще и располагается неподалеку от дома Уэльских в Виндзоре.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Плата за обучение составляет более 63 000 фунтов стерлингов в год (почти 85 тысяч долларов).

Сейчас 11-летний принц Джордж учится в школе Ламбрук в Беркшире, как и его брат Луи и сестра Шарлотта. Известно, что он будет учиться там до сентября 2026 года.

Принц Джордж,. принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж,. принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности.

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