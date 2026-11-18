Кейт и Уильям в день своей помолвки в 2010 году / © Associated Press

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Принцесса Кейт и принц Уильям впервые появились на публике в Мумбаи в понедельник, 16 ноября, ровно через 16 лет после того, как пара публично объявили о своей помолвке в этот же день в 2010 году.

Кейт и Уильям в день своей помолвки в 2010 году / © Associated Press

Всего через несколько недель после того, как Уильям сделал предложение во время поездки в Кению, пара поделилась радостной новостью со всем миром и провела фотосессию в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне 16 ноября 2010 года.

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Тогда будущая принцесса появилась на этой фотосессии в синем платье от бренда Issa (историю которого мы уже рассказывали), которое идеально сочеталось с ее новым кольцом с сапфирами и бриллиантами, ранее принадлежавшим покойной матери Уильяма, принцессе Диане.

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Кейт и Уильям в день своей помолвки в 2010 году / © Associated Press

Находясь в Индии, принцесса Кейт и принц Уильям, похоже, воссоздали один из своих самых знаковых образов в честь годовщины. Кейт надела сшитое на заказ синее миди-платье от Roksanda, которое она уже надевала в 2025 году на Уимблдон, а принц Уильям был в темно-синем костюме и голубом галстуке, когда они проехали по метро Мумбаи, чтобы подчеркнуть экологичность городского транспорта. Также Кейт носила ту же подвеску на шее, что и в день помолвки.

Кейт и Уильям в метро Мумбаи / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские находятся в Мумбаи в течение трех дней, участвуя в мероприятиях, посвященных премии Earthshot Prize, а вчера вечером блистали на красной дорожке премии, где впечатлили роскошными аутфитами от индийского кутюрье.

Принц Уильям и принцесса Кейт на церемонии Earthshot Prize 2026 / © Associated Press

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