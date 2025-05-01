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Кейт и Уильям заинтриговали новым видео, которым поделились с поклонниками
Два минувших дня принц и принцесса Уэльские провели в Шотландии.
После этой поездки в аккаунтах пары в социальных сетях появилось множество фото и видео с этой поездки, которая выпала аккурат ко дню их 14-й годовщины свадьбы.
А сегодня Кейт и Уильям поделились в Instagram милым видео природы, пожелав всем счастливого майского дня, а также заинтриговали, написав: «Продолжение следует».
Что именно хотели этим сказать Уэльские, не известно. Но своих подписчиков им удалось заинтриговать.
Завтра, напомним, десятый день рождения будет праздновать принцесса Шарлотта. Ждем от четы Уэльских и новую фотографию именинницы.