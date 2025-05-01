ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кейт и Уильям заинтриговали новым видео, которым поделились с поклонниками

Два минувших дня принц и принцесса Уэльские провели в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям

Кейт и Уильям / © Associated Press

После этой поездки в аккаунтах пары в социальных сетях появилось множество фото и видео с этой поездки, которая выпала аккурат ко дню их 14-й годовщины свадьбы.

А сегодня Кейт и Уильям поделились в Instagram милым видео природы, пожелав всем счастливого майского дня, а также заинтриговали, написав: «Продолжение следует».

Что именно хотели этим сказать Уэльские, не известно. Но своих подписчиков им удалось заинтриговать.

Кейт и Уильям в Шотландии / © Getty Images

Кейт и Уильям в Шотландии / © Getty Images

Завтра, напомним, десятый день рождения будет праздновать принцесса Шарлотта. Ждем от четы Уэльских и новую фотографию именинницы.

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