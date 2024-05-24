Кейт и Уильяма пригласили на свадьбу: стало известно, поедет ли королевская пара

Принцесса Уэльская все еще продолжает лечение от рака и пока не планирует возвращаться к работе.

Но стало известно, что Кейт и ее муж Уильям оказались в списке приглашенных гостей на свадьбу герцога Вестминстерского, Хью Гросвенора и Оливии Хенсон в Честерском соборе, которая состоится 7 июня.

Впрочем, источники утверждают, что ее имя в списке приглашенных не означает, что она будет присутствовать на свадьбе.

"Уильям и Кейт оба в списке гостей, и никто не отклонил ее приглашение. Но это может быть потому, что они разговаривали неофициально. Многое еще не решено с семьей Уэльских", - комментирует источник Express.co.uk.

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

Список приглашенных гостей был составлен еще в прошлом году, до того, как Кейт узнала о своей болезни. Но сейчас могут быть внесены изменения, о которых просто не будет публично разглашаться.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри, которого также пригласили, отклонил свое приглашение на свадьбу герцога Вестминстерского, после того, как узнал, что его брат Уильям тоже будет там.

Хью Гросвенор долгое время считался самым завидным холостяком Великобритании и унаследовал свой титул и поместье Гросвенор в 2016 году после смерти своего отца. По данным The Times, ему всего 33 года, и он является самым богатым человеком в Великобритании в возрасте до 35 лет с состоянием 9,8 миллиарда фунтов стерлингов. Его будущая жена Оливия Хенсон, которой 31 год, училась в колледже Мальборо, как и принцесса Уэльская, и имеет аристократическое происхождение.

Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский / Фото: Getty Images

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