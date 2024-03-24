Кейт и Уильяма запечатлели в вертолете: семья с детьми отправилась в Норфолк

Именно там в их поместье Анмер-холл они проведут пасхальные каникулы, прежде, чем дети пары – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи вернутся в школу, а принц Уильяма – к королевским обязанностям.
Принцессу Кейт сфотографировали в вертолете вместе с мужем принцем Уильямом всего через несколько часов после того, как она объявила, что у нее диагностирован рак. Снимком поделилось издание express.
Они отправились в свой загородный дом Анмер-Холл в Норфолке, где всегда проводят школьные каникулы детей, в спокойствии и уединении.
Уже известно, что семья не будет присутствовать на пасхальной церковной службе в Виндзоре на следующей неделе и вместо этого сосредоточится на выздоровлении Кейт Миддлтон.
Представитель Кенсингтонского дворца заявил в пятницу: "Принцесса вернется к своим официальным обязанностям, когда ее медицинская бригада разрешит ей это сделать. Она в хорошем настроении и сосредоточена на полном выздоровлении".
Многие знаменитости призывают оставить Кейт в покое, а те, кто распространял о ней теории заговора в соцсетях, пишут посты с извинениями.
Ранее до шокирующего публику видео, которым поделилась Кейт, принцесса с детьми была замечена в Виндзоре.
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