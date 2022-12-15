Кейт любит обниматься: подруга принцессы Уэльской опровергла слова Меган Маркл о супруге принца Уильяма

В документальном фильме Netflix "Меган и Гарри" герцогиня Сассекская рассказала, что ее удивила первая встреча с принцессой Уэльской. Меган назвала ее "холодной".

На этой неделе подруга принцессы Уэльской рассказала журналу People, что королевская особа очень нежна.

"Кейт любит обниматься. Она теплая и дружелюбная и приветствует всех крепкими объятиями и поцелуями. Для нее естественно быть такой", - сказала подруга принцессы.

Однако воспоминания Меган Маркл о первой встрече с Кейт и Уильямом несколько разнятся.

Принцесса Уэльская и принц Эдвард / Фото: Getty Images

"Когда пришли принц Уильям и Кейт, и я впервые встретила ее, они пришли на ужин. Помню, я была в рваных джинсах и босиком. И я ее обняла во время приветствия", - вспоминает Меган.

"И я очень быстро начала понимать, что формальности снаружи выполняются и внутри семьи", - сказала герцогиня о многочисленных правилах этикета, которым следовала королевская семья.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Впрочем, быть может, дело все в том, что Кейт не считала Меган своей подругой, ведь это была их первая неофициальная встреча?

Мы собрали несколько кадров, чтобы показать, как обнимается принцесса Уэльская. Ну а выводы делайте сами.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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