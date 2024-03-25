Кейт Миддлтон и король Чарльз встретились за ланчем: что об этом известно

Незадолго до публикации видеоролика, в котором принцесса Кейт рассказала всему миру, что у нее проблемы со здоровьем, она встретилась с королем Чарльзом за частным обедом.

Встреча состоялась в прошлый четверг. У Чарльза всегда были с Кейт очень хорошие отношения, вы могли это видеть даже во время их общения на публичных мероприятиях. Теплые объятия, приветствия в щеку, общение.

Принцесса Кейт и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Источники рассказали журналистам People, что лечение короля проходит хорошо. Пока что не известно, появится ли монарх на пасхальной службе 31 марта, но очень хочет. Прошло больше месяца с тех пор, как 5 февраля Букингемский дворец объявил диагноз короля. Тип его рака не разглашается. Так же само держится в тайне и тип рака принцессы Уэльской.

Врачи советовали им обоим не посещать публичные мероприятия до окончания лечения. Поэтому пока что сложно спрогнозировать, когда мы можем увидеть на публике Кейт в следующий раз.

Сейчас принцесса с семьей находится в Норфолке, где они проводят каникулы в своем особняке Анмер-холл.

Анмер-Холл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что зоркие поклонники заметили две важные детали в видео принцессы Кейт, где она рассказала о своем диагнозе.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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