Кейт Миддлтон носит серьги королевы-матери Елизаветы: как выглядят роскошные украшения с сапфирами

После смерти королевы Елизаветы II многие украшения из ювелирной шкатулки покойного монарха стали еще более доступны для самых близких членов ее семьи. Принцесса Уэльская после королевы Камиллы занимает второе место среди тех, кто периодически носит украшения королевы.

Но нельзя сказать, что раньше Кейт Миддлтон не носила украшений из королевской сокровищницы. Это фото, которое мы отыскали в архивах, хорошее тому доказательство. На нем Кейт запечатлена в серьгах с бахромой покойной королевы-матери Елизаветы.

Мать королевы Елизаветы II надевала эти серьги с бриллиантами и сапфирами на спектакль "Укромный уголок" по пьесе Бена Трэверса в ночь его 93-летия в 1986 году в Лондоне. Королева-мать сочетала их с сапфировой брошью, которую пришпилила к своему пестрому наряду и жемчужным колье из трех нитей.

Королева мать Елизавета и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

А Кейт, тогда еще герцогиня Кембриджская, носила их же на гала-ужине 100 женщин в хедж-фондах в помощь художественной комнате в музее Виктории и Альберта 27 октября 2015 года в Лондоне. Тогда Кэтрин сделала объемную укладку и вечерний макияж, а вот от других украшений решила отказаться.

Ранее мы уже рассказывали вам, какие украшения из шкатулки принцессы Дианы Кейт Миддлтон носит сегодня.

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