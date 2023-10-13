Кейт Миддлтон однажды отвергла предложение королевы Елизаветы II: о чем шла речь

Но однажды в 2006 году Кейт отвергла попытку королевы нарушить королевскую традицию до тех пор, пока она не будет уверена, что у нее и принца Уильяма есть совместное будущее.

Принцесса Кейт и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королевский писатель Роберт Лейси заявил в своей книге "Битва братьев", что королева Елизавета II была готова отказаться от королевских традиций ради Кейт и пригласила ее на празднование Рождества в Сандрингем. Но Кэтрин тактично отказалась от столь щедрого приглашения, так как хотела дождаться пока принц Уильям сделает ей предложение.

Напомним, что традиционно на празднование Рождества в загородную резиденцию в Сандрингеме приглашаются только те члены семьи, которые состоят в браке. Кстати, для Меган Маркл тоже сделали исключение в 2017 году и она, в отличие от Кейт, не отказалась от приглашения и приехала со своим женихом в Сандрингем.

Принцесса Кейт и другие члены королевской семьи в Сандрингеме, 2015 год / Фото: Associated Press

Как сообщает express, рождественские каникулы 2006 года ознаменовали начало трудного периода для Кейт и Уильяма, которые к тому моменту встречались уже пять лет. Пара планировала провести этот период вместе, но принц Уильям в последний момент передумал. Очевидно, Кэтрин не хотела приезжать к его семье в такой непростой для их отношений период.

Напомним, недавно мы рассказывали, как принцесса прокомментировала расставание, которое случилось у пары в 2007 году.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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