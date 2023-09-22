Кейт Миддлтон оконфузилась во время первого свидания с принцем Уильямом

Недавно пара рассказала публично о том, как прошло это свидание.

Поговорили об этом Кейт и Уильям во время записи подкаста "Хороший, плохой и регби" соведущим которого является Майк Тиндалл.

Паре задали вопрос, каким было их первое свидание. И оказалось, что оно было достаточно неловким. Кейт Миддлтон попыталась сделать реверанс перед принцем Уильямом и в результате этого упала. Уже со временем, когда Кэтрин стала его супругой и прожила какое-то количество лет в королевской семье, она сумела отточить свое мастерство и сегодня ее реверанс выглядит безупречно. А вот этот милый эпизод на первом свидании до сих пор вызывает у пары смех.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Как пишет express, со ссылкой на радио Heart Radio, когда Кейт в шутку попыталась сделать реверанс перед Уильямом, но в итоге упала, принц ненароком пролил на себя напиток. Похожи, они оба заметно волновались во время первого свидания.

Напомним, недавно мы сравнивали реверансы принцессы Кейт для Елизаветы II и короля Чарльза, и они оба выглядели идеальными.

Кейт Миддлтон делает реверанс перед королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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