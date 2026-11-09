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Кейт Миддлтон почтила память своей покойной свекрови - принцессы Дианы - на церемонии в Лондоне
Принцесса Уэльская присоединилась к членам британской королевской семьи на церемонии в честь Дня памяти в Лондоне 8 ноября.
Присутствуя на Национальной поминальной службе, также известной как День памяти, у военного мемориала Кенотаф в Лондоне, принцесса Уэльская Кейт почтила память своей свекрови – принцессы Дианы.
В память о принцессе Диане, скончавшейся в 1997 году, принцесса Кейт дополнила свой полностью черный образ парой жемчужных сережек Collingwood, подаренных Диане на свадьбу и теперь входящих в коллекцию Кейт.
Кэтрин также носила брошь с изображением трех маков, которые, как считается, были надеты в память о трех братьях ее прабабушки Олив Миддлтон, которые все воевали и погибли в Первой мировой войне.
В то время как принцесса Кейт заняла свое место на балконе Министерства иностранных дел, чтобы наблюдать за церемонией вместе с 79-летней королевой Камиллой, другие члены королевской семьи, включая их мужей, принца Уильяма и короля Чарльза, возложили венки к мемориалу во время службы, которая также включала двухминутную минуту молчания.
А в субботу, 7 ноября, Кейт и Уильям Уэльские посетили ежегодный Фестиваль памяти Королевского британского легиона в Альберт-холле в Лондоне. Ранее мы уже рассказывали, какой образ для этого вечернего выхода выбрала принцесса.