Кейт Миддлтон раскрыла неожиданный секрет о кольце принцессы Дианы, которое носит на пальце

Это случилось во время визита Кэтрин и ее мужа принца Уильяма в Уэльс на прошлой неделе.

Принц Уильям надел на палец Кейт кольцо своей матери Дианы с крупным сапфиром в окружении бриллиантов в 2010 году, когда сделал ей предложение. С тех пор Кэтрин носит украшение практически не снимая.

Кольцо принцессы Дианы на принцессе Кейт / Фото: Associated Press

Во время визита в Уэльс принцесса во время беседы с поклонниками неожиданно рассказала, что когда Уильям преподнес это кольцо ей даже не пришлось менять его размер.

Принцесса Уєльская / Фото: Getty Images

"То же самое кольцо. И точно такого же размера", - сказала вдруг принцесса одному из доброжелателей, который отметил, как красиво ее кольцо на пальце. Кейт добавила, что для нее большая честь носить кольцо, и добавила, что принцесса Диана была бы "блестящей" бабушкой для троих детей пары: принца Джорджа, принцессы Шарлотты, и принца Луи.

Кольцо принцессы Дианы на Кейт / Фото: Associated Press

"Мы скучаем по ней каждый день", — добавила принцесса Кейт, пишет People.

Кроме обручального кольца, принцесса Кейт часто носит украшения из коллекции принцессы Дианы. О ее любимых украшениях мы вам рассказывали ранее.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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