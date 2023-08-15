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Кейт Миддлтон тайно повеселилась на вечеринке без принца Уильяма

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Кейт Миддлтон тайно повеселилась на вечеринке без принца Уильяма

Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская в сопровождении охраны посетила мероприятие в Норфолкском поместье своей подруги Роуз Хэнбери, маркизы Чолмондели.

Летние каникулы чета Уэльских, похоже, таки проводит в Норфолке. Ее Высочество была замечена за обедом со своими соседями из Норфолка, маркизом и маркизой Чолмонделей, Дэвидом и Роуз, в их величественном палладианском доме Хоутон-холл. А в это время в их поместье площадью 1000 акров проходил фестиваль Хоутон.

Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / © Getty Images
Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / Фото: Getty Images

"После ужина один из гостей предложил Кэтрин пойти на фестиваль", - рассказал изданию Daily Mail источник. И после недолгих раздумий, она согласилась. "Принцесса нервничала из-за этой идеи, но после долгих обсуждений со своими офицерами охраны она поехала с большой охраной. Уильяма там не было".

Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / © Getty Images
Принцесса Уэльская c маркизой Чолмондели / Фото: Getty Images

Ранее принцесса Кэтрин не посещала фестиваль, хотя она любит танцевать. Представитель Кенсингтонского дворца отказался от комментариев, поэтому непонятно, почему Уильям не присоединился к своей жене в этот день. Предполагается, что Уильям мог отправиться с друзьями на охоту на тетеревов.

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Дата публикации
Просмотры
914
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