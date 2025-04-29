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Кейт Миддлтон в день своей свадьбы с Уильямом нарушила давнюю королевскую традицию: что это было
В день свадьбы с принцем Уильямом Кейт Миддлтон нарушила 350-летнюю традицию королевских свадеб.
Сегодня принц и принцесса Уэльские празднуют 14-ю годовщину со дня своей свадьбы. Мы уже вспоминали образ невесты в тот день — 29 апреля 2011 года, а также хотим сказать, как Кейт нарушила давнюю королевскую традицию в этот день.
В день ее свадьбы с Уильямом Кейт Миддлтон осталась верна своему желанию распустить длинные темные волосы. Не многие королевские поклонники знают, что этот шаг принцессы Кейт нарушил 350-летнюю королевскую традицию, сообщает express.co.uk.
Согласно документальному фильму «Уильям и Кейт: Путешествие», королевские чиновники поощряли Кейт носить волосы собранными в пучок, против чего она решительно выступала. В документальном фильме королевский эксперт Эшли Пирсон сказала: «Королевские источники сообщили мне, что члены королевской семьи очень ясно дали понять Кейт, что они предпочли бы, чтобы она собрала волосы в прическу для этого особого случая».
Эксперт пояснил, что, как правило, невесты королевской семьи собирают волосы наверх на время своей свадьбы: «Кейт хотела носить волосы распущенными и с длинными струящимися локонами, это ее любимый стиль, да и Уильяму он тоже нравится больше всего. В итоге они пошли на компромисс относительно ее внешнего вида».
Королевским парикмахером, который отвечал за создание образа Кейт, был стилист Джеймс Прайс из салона Richard Ward.
Напомним, сегодня в годовщину своей свадьбы Кейт и Уильям прибудут с двухдневным визитом в Шотландию.