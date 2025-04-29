Кейт Миддлтон в день своей свадьбы с Уильямом нарушила давнюю королевскую традицию: что это было

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Сегодня принц и принцесса Уэльские празднуют 14-ю годовщину со дня своей свадьбы. Мы уже вспоминали образ невесты в тот день — 29 апреля 2011 года, а также хотим сказать, как Кейт нарушила давнюю королевскую традицию в этот день.

В день ее свадьбы с Уильямом Кейт Миддлтон осталась верна своему желанию распустить длинные темные волосы. Не многие королевские поклонники знают, что этот шаг принцессы Кейт нарушил 350-летнюю королевскую традицию, сообщает express.co.uk.

Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Согласно документальному фильму «Уильям и Кейт: Путешествие», королевские чиновники поощряли Кейт носить волосы собранными в пучок, против чего она решительно выступала. В документальном фильме королевский эксперт Эшли Пирсон сказала: «Королевские источники сообщили мне, что члены королевской семьи очень ясно дали понять Кейт, что они предпочли бы, чтобы она собрала волосы в прическу для этого особого случая».

Реклама

Эксперт пояснил, что, как правило, невесты королевской семьи собирают волосы наверх на время своей свадьбы: «Кейт хотела носить волосы распущенными и с длинными струящимися локонами, это ее любимый стиль, да и Уильяму он тоже нравится больше всего. В итоге они пошли на компромисс относительно ее внешнего вида».

Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Королевским парикмахером, который отвечал за создание образа Кейт, был стилист Джеймс Прайс из салона Richard Ward.

Напомним, сегодня в годовщину своей свадьбы Кейт и Уильям прибудут с двухдневным визитом в Шотландию.

Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press