Кейт Миддлтон в солнцезащитных очках: почему принцесса не всегда носит их летом

Принцесса Кейт иногда носит очки от солнца на Уимблдоне. В этом году в очках там появилась и ее дочь принцесса Шарлотта. А вот ее старший сын принц Джордж решил отказаться от аксессуара.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Однако члены королевской семьи были в солнцезащитных очках только во время просмотра игры. При встрече с персоналом, волонтерами, игроками, они снимали очки.

Эксперт по этикету и автор книги Modern Etiquette Made Easy Мика Мейер, рассказала журналу People интересные нюансы об очках и королевском протоколе.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

"Солнцезащитные очки можно увидеть на королевских особах во время официальных мероприятий, как, например, во время спортивных соревнований. Очки не допускают прямого зрительного контакта, поэтому снять с лица очки во время разговора считается признаком вежливости и уважения к другому человеку", - говорит эксперт.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская - не единственный член королевской семьи, который время от времени носит солнцезащитные очки. Король Чарльз и королева Камилла защищают глаза от солнца во время мероприятий на свежем воздухе среди белого и солнечного дня. А королева Елизавета II также иногда надевала очки на мероприятия на открытом воздухе, такие как вечеринки в саду в королевских резиденциях или на конные соревнования.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Кстати, как-то раз президента США Джо Байдена раскритиковали за то, что он носил солнцезащитные очки во время встречи с королевой Елизаветой II в 2021 году.

Джилл Байден, королева Елизавета II и Джо Байден / Фото: Getty Images

Принцесса Диана тоже носила очки от солнца. Преимущественно в отпуске.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана с мужем Чарльзом / Фото: Getty Images

Читайте также: