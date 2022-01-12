Кейт Миддлтон в юные годы: какой была и какой стала герцогиня Кембриджская

Недавно герцогиня Кембриджская отпраздновала 40-летний юбилей. Время невероятно стремительно, ведь вроде бы совсем недавно публика узнала о Кейт, как о девушке принца Уильяма, а сейчас они в браке уже 10 лет и воспитывают троих детей.
Сегодня хотим вспомнить о том, какой была Кейт Миддлтон во времена своей молодости и показать вам некоторые архивные фотографии, которые нам удалось найти.
Кейт и Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии в 2002 году. Вместе они снимали для жилья дом в Файфе.
В то время Кейт выглядела как обычная студентка, ничем особо не примечательная. Начало их романтических отношений случилось в 2003 году. Именно в этот год Кэтрин была среди приглашенных гостей на 21-й день рождения принца Уильяма.
Официально до помолвки пары прошло 7 лет, а до свадьбы 8. За это время принц Уильям несколько раз был замечен в скандальных историях, преимущественно с девушками.
Поговаривали, что он изменял Кейт, когда их отношения были не самыми лучшими, а в 2007 году пара даже разошлась на несколько месяцев. Сейчас многие уже и не вспомнят, как хейтила Кейт Миддлтон британская пресса, называв ее "Waity Katie" (ждущая Кейт). Стойкости и целеустремленности у Кэтрин было не занимать и все е ожидания оправдались с лихвой.
Сегодня она носит титул герцогини Кембриджской и британские СМИ пестрят заголовками о том, что Кэтрин ведет себя на публике, как истинная будущая королева.
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