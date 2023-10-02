Кейт Миддлтон запретили сообщать родителям о рождении принца Джорджа: стала известна причина

Наследнику британского трона уже 10 лет. Он родился в 2013 году, в июле, и стал первым ребенком принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
В день его появления на свет Кейт и Уильяму пришлось держать рождение Джорджа в секрете до тех пор, пока радостную новость не сообщили королеве Елизавете II.
Принц Джордж родился в 16:24, 22 июля 2013 года, в больнице Святой Марии в Лондоне. И согласно королевскому протоколу, никто не мог узнать о рождении будущего наследника ранее, чем оповестят действующего на тот момент монарха.
Именно поэтому Кейт и Уильяму поначалу приходилось держать рождение Джорджа в секрете. Молодая мама не могла рассказать новость даже своим родителям или близким друзьям. И только после того, как Елизавета II была проинформирована о рождении ее правнука, новость могла быть рассекречена, вспоминает эту историю express.
Сообщалось, что именно принц Уильям, присутствовавший на родах, сообщил волнующую новость своей бабушке. Также согласно протоколу, родители должны были получить согласие у королевы на предполагаемое имя для малыша. Именно по этой причине Уэльские несколько дней не рассказывали, как назвали сына.
Напомним, ранее принцесса Кейт рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время всех трех беременностей.
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