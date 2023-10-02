Кейт Миддлтон запретили сообщать родителям о рождении принца Джорджа: стала известна причина

Наследнику британского трона уже 10 лет. Он родился в 2013 году, в июле, и стал первым ребенком принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В день его появления на свет Кейт и Уильяму пришлось держать рождение Джорджа в секрете до тех пор, пока радостную новость не сообщили королеве Елизавете II.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Джордж родился в 16:24, 22 июля 2013 года, в больнице Святой Марии в Лондоне. И согласно королевскому протоколу, никто не мог узнать о рождении будущего наследника ранее, чем оповестят действующего на тот момент монарха.

Именно поэтому Кейт и Уильяму поначалу приходилось держать рождение Джорджа в секрете. Молодая мама не могла рассказать новость даже своим родителям или близким друзьям. И только после того, как Елизавета II была проинформирована о рождении ее правнука, новость могла быть рассекречена, вспоминает эту историю express.

Кейт и Уильям с первенцем - принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Сообщалось, что именно принц Уильям, присутствовавший на родах, сообщил волнующую новость своей бабушке. Также согласно протоколу, родители должны были получить согласие у королевы на предполагаемое имя для малыша. Именно по этой причине Уэльские несколько дней не рассказывали, как назвали сына.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Напомним, ранее принцесса Кейт рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время всех трех беременностей.

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