Кейт не придет: принцы Уильям и Гарри будут открывать статую принцессы Дианы вдвоем

Завтра, 1 июля, состоится открытие статуи принцессы Дианы в саду Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что принца Уильяма на мероприятии будет поддерживать его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин. Но редактор Daily Telegraph Камилла Томини в эфире австралийской программы 9Now's Today предположила, что Кэтрин останется дома, а братья будут представлять статую вдвоем.

Кейт и Уильям / Associated Press

На официальном открытии, которое пройдет в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, будет присутствовать небольшое количество людей. Принцы Уильям и Гарри произнесут речи. Супруга принца Гарри – Меган Маркл – тоже не будет присутствовать, она находится в США вместе с новорожденной дочерью Лили и старшим сыном Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Однако известно также, что принц Уильям хотел, чтобы его дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, увидели статую своей бабушки в преддверии ее официального открытия в спокойной обстановке. Дизайн статуи принцессы Дианы держится в строгом секрете, публике ее покажут завтра. Герцогиня Кейт наблюдала все эти годы за созданием статуи и работой скульптора Йена Рэнк-Бродли, который трудился над статуей с 2017 года. Некоторые источники намекают, что для принцев Уильяма и Гарри было важно, чтобы их маму Диану изобразили молодой и жизнерадостной.

Принцесса Диана / Getty Images

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