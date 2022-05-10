Кейт не придет: стало известно, почему герцогиня Кембриджская не посетит с мужем Уильямом открытие парламента

Кейт не придет: стало известно, почему герцогиня Кембриджская не посетит с мужем Уильямом открытие парламента

Сегодня у принца Чарльза и принца Уильяма важный день. Они должны будут присутствовать на открытии государственного парламента, где впервые за последние 59 лет не будет присутствовать Ее Величество королева Елизавета II.

Принц Уэльский произнесет торжественную речь от имени королевы, сопровождать и поддерживать будет его супруга герцогиня Корнуольская. А вот принц Уильям окажется без поддержки своей жены Кэтрин, все потому, что сегодня герцогиня Кембриджская будет присутствовать в Манчестере на официальном открытии мемориала жертвам теракта в Манчестер-Арене в преддверии пятой годовщины теракта.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт присоединится к семьям погибших на частной церемонии. Принц Уильям присоединится к ней позже в тот же день.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Как пишет Hello!, в парламенте место королевы Елизаветы II останется пустым. Принц Чарльз и герцогиня Камилла займут свои обычные места, а герцог Кембриджский сядет напротив Камиллы. Это будет первое участие Уильяма в этом торжественном мероприятии.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Несмотря на отсутствие королевы на открытии парламента, у Ее Величества все равно будет достаточно плотный рабочий график. В среду в Виндзоре у королевы состоится телефонный разговор с ее премьер-министром Борисом Джонсоном – большим другом Украины.

Читайте также: