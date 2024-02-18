Кейт пропустит церемонию: вспоминаем образы принцессы Уэльской на BAFTA

Кенсингтонский дворец подтвердил, что принц Уэльский, который является президентом BAFTA, примет участие в ежегодной церемонии награждения в Лондоне, которая состоится сегодня вечером.

Принц Уильям приедет на 77-ю церемонию BAFTA без своей жены принцессы Уэльской Кэтрин, так как она продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости, сделанной ей в прошлом месяце.

"Принц, президент Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), будет наблюдать за церемонией награждения, прежде чем встретиться с победителями категорий и номинантами премии EE Rising Star", - сообщает дворец.

Принц Уильям является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств с 2010 года и регулярно посещает ежегодные церемонии вручения наград. В прошлые года его всегда сопровождала на мероприятии принцесса Кейт. В связи с ее отсутствием сегодня мы решили вспомнить некоторые выходы Кэтрин на красную дорожку во время церемонии BAFTA прошлых лет.

В прошлом году Кейт блистала в белом платье на одно плечо от Alexander McQueen , которое она дополнила длинными черными перчатками и серьгами Zara. В этом году певица Тейлор Свифт пришла в похожем образе на церемонию "Грэмми".

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

В 2018 году Кейт была на седьмом месяце беременности своим третьим ребенком принцем Луи и на церемонии появилась в платье любимой марки Jenny Packham со струящейся юбкой, глубоким декольте и тонкой лентой, подчеркивающей ее живот. Также Кэтрин надела роскошный гарнитур с изумрудами и бриллиантами и взяла с собой маленький черный клатч.

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

В 2019 году Кэтрин была в белом платье на одно плечо от Alexander McQueen, туфлях Jimmy Choo со стразами и с клатчем Alexander McQueen. Вечерний образ дополняли бриллиантовый браслет королевы Елизаветы II и серьги из личной шкатулки принцессы Дианы.

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

Жаль, что в этом году на дорожке принц появится один. Кейт, напомним, сейчас находится в их особняке Анмер-хол в Норфолке, так как у троих детей пары школьные каникулы.

Кейт и Уильям на церемониях BAFTA / Фото: Associated Press

Читайте также: