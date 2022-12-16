Кейт просто сияла: рассматриваем образы Уэльских и их детей на рождественском концерте

Вчера принцесса Уэльская провела свой второй рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. В этом году концерт был посвящен памяти королевы Елизаветы II, которая умерла в сентябре 2022 года.

В этом году к Кейт и Уильяму Уэльским присоединились старшие дети – 9-летний принц Джордж и 7-летняя принцесса Шарлотта.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Королевская семья идеально подобрала луки, их наряды были выдержаны в похожей цветовой гамме. Кейт и ее дочь Шарлотта блистали в похожих бордовых оттенках - мама в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi, а ее дочь - в пальто от Trotters.

А Уильям и его сын Джордж были одеты в костюмы и галстуки, а галстук отца подходил по тону к нарядам девочек. Самого младшего члена семьи – 4-летнего принца Луи – оставили дома.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

В этом году на мероприятии были представлены традиционные гимны Abbey Choir, а также выступления гостей: певца Крейга Дэвида, Саманты Баркс, а также специальный дуэт оперной певицы Альфи Бо и экс-Spice Girl Мелани Си, пишет People.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

На концерте отдали дань уважения покойной королеве Елизавете II. Когда служба началась, был показан фильм, в котором рассказывалось, как монарх была в центре внимания Рождества для стольких людей своей ежегодно транслируемой речью. В этом году такую речь впервые предстоит произнести королю Чарльзу III.

Рождественский концерт / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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