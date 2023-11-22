Кейт танцует: видео с принцессой Уэльской завирусилось в соцсетях

Кейт много путешествует по миру исполняя свои королевские обязанности. И много, где ей удается потанцевать. Эти кадры попадают в прессу, а поклонники собрали такие моменты в один ролик и опубликовали в Instagram-аккаунте KateMiddleton_Turkey.

Видео начинается с незаметного шага Кейт к королеве Дании Маргрете во время визита в Копенгаген в феврале 2022 года. Британская королевская особа незаметно приблизилась к монарху, чтобы создать лучший снимок во время фотоколла в замке Амалиенборг.

В другом видео видно, как Кейт исполняет традиционный танец с местными женщинами в Тувалу во время тура с принцем Уильямом в честь Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы в 2012 году.

Также Кэтрин будучи беременной станцевала с медведем Паддингтоном на Станции Паддингтон в 2017 году.

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