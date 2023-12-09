Кейт в белом пальто, а ее дети в нарядных луках: рассматриваем образы семьи Уэльских на рождественском празднике

Все внимание снова было приковано к семье Кейт и Уильяма. В этом году на мероприятии они появились с тремя детьми.

Уже третий год подряд принцесса Уэльская - Кейт Миддлтон - проводит рождественский концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Вместе с ней и принцем Уильямом мероприятие посетили их дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Также праздничный концерт посетили и другие члены королевской семьи принцессы Йоркские с мужьями, герцог и герцогиня Эдинбургские, Пиппа Миддлтон, родители Кейт, Леди Сара Чатто и Зара Тиндалл с мужем и детьми. Король Чарльз и королева Камилла мероприятие не посетили, также не было на концерте принца Гарри и Меган Маркл.

Тем не менее, наибольшее внимание на мероприятии привлекла, конечно же, семья Уэльских. В этом году Кейт и Уильям появились в красивый нарядах - на Кейт был монохромный белый образ, который включал кашемировый джемпер от бренда Kiltane, брюки-клеш с высокой талией от Holland Cooper и длинное белое пальто Chris Kerr Bespoke Tailor.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Обута принцесса была в светлые замшевые туфли-лодочки на каблуках от Gianvito Rossi. А в руках держит миниатюрную белую сумку от бренда Strathberry.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Немного гламура и роскоши образу принцессы добавила пара ее любимых сережек от Van Cleef & Arpels с золотом и перламутром, которые мы на ней уже неоднократно видели.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Уильям на мероприятие надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и черные туфли с тиснением. Парадности его образу добавил галстук винного цвета.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Очень милыми были трое детей пары. Принц Джордж, как и папа, надел темно-синий костюм, рубашку, туфли и галстук в принт, Шарлотта была в в элегантном бордовом пальто от бренда Trotters, синих колготках и черных туфлях Мэри Джейн от бренда Manuela de Juan Shoes. Наряд девочки сочетался с луком ее отца.

Дети принца и принцессы Уэльских / Фото: Associated Press

Также всеобщий любимец - маленький принц Луи - появился в пальто. Но 5-летний мальчик был одет теплее чем его брат и сестра, поскольку на нем были синие ботинки челси.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

На мероприятие пара пришла, держа за руки детей.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

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