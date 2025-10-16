Кейт и Уильям Уэльские, кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна

Встреча четверки состоялась в Виндзорском замке. Наследный принц Иордании Хусейн поделился фотографиями в своем Instagram.

«Для Раджвы и меня было большой честью встретиться сегодня с Их Королевскими Высочествами принцем и принцессой Уэльскими в Виндзорском замке, а также присоединиться к Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому в визите на базу ВВС Бенсон, чтобы узнать больше о программах подготовки», — написал в подписи под снимками кронпринц.

Королевские наследники, принц Уильям и наследный принц Хусейн пришли на встречу в костюмах и галстуках, а дамы выбрали брючные костюмы.

Принцесса Кейт была одета в молочную блузку с бантом, песочный блейзер и брюки-клеш от Roland Mouret, туфли-лодочки из коричневой кожи от Ralph Lauren. Волосы Ее Высочество уложила на бок и сделала уже традиционную укладку локонами.

Принцесса Раджва была одета в белую рубашку на пуговицах, и шерстяной комбинезон от Alexander McQueen, в руках у нее была миниатюрная сумка Alaïa на короткой ручке, а обула принцесса красные туфли-слингбэки Gianvito Rossi. Принцесса собрала волосы в высокий хвост, надела золотые серьги и сделал лаконичный макияж.

Уэльские также поделились видео с мероприятия у себя в Instagram, написав:

«Рады приветствовать сегодня утром в Виндзоре Его Королевское Высочество наследного принца Иордании Аль-Хусейна бин Абдаллу II и Ее Королевское Высочество принцессу Раджву».

Напомним, ранее мы показывали, какой стильный образ выбрала для рабочего мероприятия в Лондоне принцесса Раджва.