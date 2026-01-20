- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Кейт в длинном пальто, а Уильям в пиджаке и брюках: Уэльские приехали в Шотландию
Принц и принцесса Уэльские во вторник отправились на север, в Стирлинг, что в Шотландии.
В рамках своего первого официального мероприятия королевская чета посетила Национальную академию керлинга в Стирлинге, где они должны встретиться со спортсменами, участвующими в этом виде спорта на предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.
Керлинг — один из самых успешных видов спорта в составе сборной Великобритании: команды на Олимпийских и Паралимпийских играх завоевали восемь медалей в этой дисциплине.
Кейт и Уильям остановились около скульптур Келпи в Фолкерке, где сделали фотографию, которой поделились в своем Instagram аккаунте. Считается, что две 30-метровые скульптуры в виде голов лошадей воплощают в себе слияние богатого мифологического наследия Шотландии и мощи шотландской промышленности и инженерного дела.
Кейт надела черную водолазку и длинное синее клетчатое пальто, а обула черные замшевые сапоги на каблуках, волосы распутила, сделала дневной макияж и надела сапфировые серьги с бриллиантами, которые отлично гармонировали с ее помолвочным кольцом.
Принц Уильям был в синем пиджаке, коричневом джемпере и белой рубашке, а также в черных брюках и коричневых замшевых ботинках.
Напомним, пока супруги находятся в Шотландии, младший брат Уильяма, принц Гарри, предстает перед судом по делу против издателей Daily Mail в Лондоне.