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Дата публикации
Категория
Общество
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Кейт в фисташковом жакете, а Уильям в синем жилете: Уэльские прибыли в Мумбай

Принц и принцесса Уэльские следующие три дня проведут в Индии, куда они отправились на церемонию вручения премий Earthshot Prize.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Выступая после приземления в Мумбаи, принц выразил свой и Кэтрин восторг по поводу визита, который объединит новаторов в области охраны окружающей среды, предпринимателей и молодежь.

«Мы с Кэтрин очень рады быть в Индии на церемонии вручения премии Earthshot Prize в этом году», — сказал он.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

«Индия внесла выдающийся вклад в проект Earthshot за последние шесть лет и является родиной большего числа финалистов и победителей Earthshot, чем любая другая страна», — сказал принц, цитирует его слова журнал Hello!.

«Это также стало одним из самых интересных мест в мире для экологических инноваций, где люди по всей стране разрабатывают практические решения некоторых из самых серьезных проблем, которые волнуют нас всех».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

В Мумбаи состоится шестая ежегодная церемония вручения премии Earthshot Prize Awards, на которой пять победителей получат по 1 миллиону фунтов стерлингов каждый. Церемония пройдет во вторник, 17 ноября.

Во время первого мероприятия Кейт и Уильям пообщались с детьми, посетив района Баллард-Эстейт, где они приняли участие в импровизированной игре в уличный крикет. Принцесса была одета в двубортный блейзер светло-фисташкового оттенка и белые прямые брюки со стрелками, а обута в двухцветные туфли-слингбэки Chanel.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Длинные волосы принцессы Уэльской были уложены мягкими локонами на боковой пробор, надела серьги-висюльки, а на пальце ее было помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами.  

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям надел темно-синий жилет с воротником-стойкой и тонкой вертикальной фактурной полоской от индийского этичного бренда KARDO. Он выполнен вручную из бенгальского хлопка ручного ткачества мастерами из Западной Бенгалии. Под ним была белая рубашка и подобраны черные брюки, обул Уильям замшевые лоферы на контрастной светло-коричневой подошве. Из аксессуаров принц Уэльский носил, как всегда, часы Omega Seamaster на металлическом браслете.

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