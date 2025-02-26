Кейт в красном пальто, Уильям - в бордовом джемпере: Уэльские приехали в Южный Уэльс

Принц и принцесса Уэльские прибыли в Южный Уэльс, и первой их остановкой стал рынок Понтипридд.

Сегодня королевская чета проведет два совместных мероприятия в Южном Уэльсе — первые с октября 2023 года.

Как сообщает Кенсингтонский дворец, в ходе своего визита принц и принцесса Уэльские встретятся с местными жителями, пострадавшими от сильного наводнения, вызванного штормами Берт и Дарраг, которые обрушились на регион с интервалом всего в две недели в конце 2024 года.

Кейт и Уильям приехали в Уэльс / Фото: Associated Press

Они посетят рынок Понтипридд, который является центром общины с 1805 года, пройдутся по продуктовому дворику и помогут приготовить партию традиционных валлийских пирогов.

Пара также встретится с владельцем кондитерской Welsh Cake Shop, которая была основана более 25 лет назад и также известна своим валлийским фруктовым хлебом bara brith.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт сегодня появилась на публике в красном пальто Alexander McQueen, которое надевала на рождественском концерте 2024 года, коричневой водолазке и высоких замшевых сапогах на каблуках. У нее на груди был нарцисс, так же как и у принца Уильяма.

У Кейт были распущены волосы, дневной макияж на лице и лаконичные золотые серьги в ушах. На пальце сверкало уже полюбившееся многим кольцо с сапфирами, которые принцесса иногда носит вместо помолвочного.

Кейт и Уильям приехали в Уэльс / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в голубой рубашке, пиджаке, бордовом джемпере, синих брюках и замшевых ботинках.

Кейт и Уильям приехали в Уэльс / Фото: Associated Press

Недавно королевская семья вернулась из отпуска, который они провели на Карибах с детьми.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

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