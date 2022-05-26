Кейт в нежном наряде, а Уильям в смокинге: герцоги Кембриджские устроили вечеринку в саду

Кейт в нежном наряде, а Уильям в смокинге: герцоги Кембриджские устроили вечеринку в саду

Подобные вечеринки в саду проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов.

25 мая герцог и герцогиня Кембриджские устроили третью в сезоне вечеринку в саду Букингемского дворца в Лондоне. К Кейт и Уильяму присоединились члены их семьи - граф и графиня Уэссекские, принцесса Беатрис, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Для своего появления на публике герцогиня Кембриджская выбрала нежно-голубой образ, в котором сочетала платье с длинными рукавами и пуговицами спереди, замшевые туфли-лодочки Jimmy Choo, оригинальную шляпу с цветком от Филипа Трейси и серьги с аквамарином от Carousel.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Getty Images

Принц Уильям надел смокинг-тройку, который дополнил цилиндром, голубой рубашкой и зонтом-тростью. По традиции члены королевской семьи появилась на ступенях дворца - и прозвучал национальный гимн, после этого они могли спуститься к гостям для того, чтобы пообщаться.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Getty Images

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