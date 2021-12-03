Кейт в роли ведущей, а Уильям в зале: стали известны подробности предстоящего рождественского концерта

Совсем недавно стало известно, что члены британской королевской семьи во главе с герцогиней Кембриджской примут участие в записи рождественского концерта.
Кенсингтонский дворец официально сообщил, что съемки пройдет 8 декабря. Герцогиня Кэтрин при поддержке Королевского Фонда станет ведущей рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве в знак признания работы отдельных лиц и организаций во время пандемии.
Такое масштабное мероприятие королевская семья проведет впервые. Запись эфира будет показана на телевидении в декабре, транслировать его должен был канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV.
На мероприятие будут приглашены вдохновляющие личности со всех уголков Соединенного Королевства, которые сделали все возможное, чтобы защитить и позаботиться об уязвимых во время пандемии. К ним присоединятся представители ключевых отраслей, которые поддерживают в своей работе Королевский Фонд и герцогиня Кембриджская, включая работу в сфере психического здоровья, поддержки семей и повышения осведомленности о важности ранних лет жизни.
Благотворительные деятели, волонтеры, учителя, спасатели и военные – все они станут гостями праздничного концерта. Рождественские гимны споет хор Вестминстерского аббатства, а ряд гостей выступит с музыкальными номерами и зачитает отрывки из Библии. Принц Уильям будет находится в зале, предположительно на мероприятии появятся и трое детей пары.
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