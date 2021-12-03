Кейт в роли ведущей, а Уильям в зале: стали известны подробности предстоящего рождественского концерта

Совсем недавно стало известно, что члены британской королевской семьи во главе с герцогиней Кембриджской примут участие в записи рождественского концерта.

Кенсингтонский дворец официально сообщил, что съемки пройдет 8 декабря. Герцогиня Кэтрин при поддержке Королевского Фонда станет ведущей рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве в знак признания работы отдельных лиц и организаций во время пандемии.



Такое масштабное мероприятие королевская семья проведет впервые. Запись эфира будет показана на телевидении в декабре, транслировать его должен был канал BBC, но после недавнего скандала королевская семья отдала право трансляции каналу ITV.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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На мероприятие будут приглашены вдохновляющие личности со всех уголков Соединенного Королевства, которые сделали все возможное, чтобы защитить и позаботиться об уязвимых во время пандемии. К ним присоединятся представители ключевых отраслей, которые поддерживают в своей работе Королевский Фонд и герцогиня Кембриджская, включая работу в сфере психического здоровья, поддержки семей и повышения осведомленности о важности ранних лет жизни.

Благотворительные деятели, волонтеры, учителя, спасатели и военные – все они станут гостями праздничного концерта. Рождественские гимны споет хор Вестминстерского аббатства, а ряд гостей выступит с музыкальными номерами и зачитает отрывки из Библии. Принц Уильям будет находится в зале, предположительно на мероприятии появятся и трое детей пары.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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