Кейт в роскошном золотом платье, а Уильям в смокинге: Кембриджи вышли на красную дорожку

Кейт в роскошном золотом платье, а Уильям в смокинге: Кембриджи вышли на красную дорожку

28 сентября в лондонском Королевском Альберт-Холле состоялся премьерный показ фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Посмотреть новый фильм франшизы приехал принц Уильям со своей супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин. На красной ковровой дорожке герцогиня в буквальном смысле блистала в золотом вечернем платье от Jenny Packham, расшитом пайетками и камнями, с глубоким V-образным декольте и короткими рукавами с кейп-накидкой.

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Платье Кэтрин отлично сочеталось с массивными серьгами Onitaalondon, вечерним макияжем, с акцентом на глазах и красивой укладкой. А обута герцогиня была в туфли от Aquazzura.

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Принц Уильям надел черный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. На мероприятии королевская пара появилась с наследником трона – принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой.

Герцогиня Кейт и принц Уильям, принц Чарльз и герцогиня Камилла на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Каждый из этой четверки ранее бывал на премьерах фильмов об агенте 007. Кейт и Уильям посещали показ фильма "007: Спектр" в 2015 году, а Камилла и Чарльз присутствовали на показе фильма "007: Координаты "Скайфолл" в 2012 году. Члены королевской семьи пообщались с командой фильма и с главными героями: Дэниелем Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду.

Главные герои фильма на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Герцогиня Кейт и принц Уильям на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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