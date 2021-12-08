Ким Кардашьян в Balenciaga, а ее сестра Хлое в прозрачном мини: звезды на церемонии People's Choice Awards

Ким Кардашьян в Balenciaga, а ее сестра Хлое в прозрачном мини: звезды на церемонии People's Choice Awards

Минувшей ночью в Санта-Монике состоялась ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards. На ней чествуют звезд, прославившихся в области кино, телевидения и моды.

Сестры Хлоя и Ким Кардашьян, а также их мать Крис Дженнер получили на сцене награду в номинации "Реалити-шоу 2021 года" за шоу "Идти в ногу с Кардашьян", а Ким получила награду "Икона моди"

41-летняя Ким Кардашьян вышла на сцену полностью черном ансамбле Balenciaga с огромными солнцезащитными очками на лице и массивными серьгами в ушах. В своей речи Ким отдала должное бывшему мужу - 44-летнему Канье Уэсту, который, по ее словам, открыл ей двери в мир моды.

Ким и Хлое Кардашьян и Крис Дженнер / Getty Images

Ким вспомнила, что начинала свой путь в роли стилиста и помощницы Пэрис Хилтон и сейчас, получая награду "икона моды" она очень гордится этим. "Честно говоря, я так рада быть здесь, я имею в виду, что начинала как организатор и стилист. Так что тот факт, что я получаю награду "икона моды", - это …ущипните меня", - пишет Daily Mail.

На мероприятии к ней присоединилась младшая сестра Хлое Кардашьян. Она была в миниатюрном полупрозрачном платье из металлических пластин и прозрачных мюлях на каблуках. Она распустила белые волосы и сделала волнистую укладку. Крис Дженнер была в красном бархатном брючном костюме, с драгоценными серьгами в ушах, стильной укладкой и макияжем.

Ким и Хлое Кардашьян и Крис Дженнер / Getty Images

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