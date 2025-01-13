Вот так новости: Меган Маркл перенесла запуск своего сериала и назвала причину

Герцогиня Сассекская, которая вместе с мужем принцем Гарри недавно приезжали на место трагедии, где бушуют пожары, уничтожающие дома простых людей и голливудских знаменитостей, вынуждена была отложить премьеру.

Премьера сериала состоится 4 марта, поскольку "мы сосредоточимся на нуждах тех, кто пострадал от лесных пожаров в моем родном штате Калифорния", — сказала герцогиня Сассекская. "Я благодарна своим партнерам из Netflix за поддержку в отсрочке запуска, поскольку мы сосредоточены на нуждах тех, кто пострадал от лесных пожаров в моем родном штате Калифорния", — сказала Меган в своем заявлении в воскресенье, 12 января.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Калифорния особенно значима для Меган, она с мужем принцем Гарри и двумя детьми живет в Монтесито, она также родилась и выросла в Лос-Анджелесе. А в ее новом сериале показана глубокая связь Меган с этим родным для нее штатом.

О новом сериале Меган Маркл ранее рассказывала в своем блоге в Instagram. Она писала: "Я была так рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как мне понравилось его снимать. Желаю вам всем фантастического Нового года! Спасибо нашей замечательной команде и команде @netflix. Более чем благодарна за поддержку — и веселье!" - написала герцогиня Сассекская.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

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