Кина не будет: в российских кинотеатрах вместо блокбастеров будут показывать советские и индийские фильмы

Кина не будет: в российских кинотеатрах вместо блокбастеров будут показывать советские и индийские фильмы

В скором времени российский кинопрокат пойдет вслед за кораблем.

24 апреля в России должна была состояться премьера нового фильма с Джаредом Лето "Мобиус", но, поскольку компании Sony ушла из страны после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, этот фильм россияне так и не увидят в кинотеатрах. Также не вышли в стране-агрессоре мультфильм "Я краснею" и фильм "Бэтмен", ведь Walt Disney, Pixar, Warner Bros., Paramount тоже не хотят спонсировать агрессивную войну против украинского народа.

Сейчас кинотеатры России остались пустовать, ведь голливудское кино всегда составляло наибольшую долю в выручке российских киносетей, соответственно, рентабельность огромных кинотеатров в стране становится очень низкой. Чтобы хоть как-то поддерживать работу кинотеатров, в России вместо голливудских блокбастеров будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы, но будут ли на них ходить зрители - большой вопрос.

Также официально россияне больше не смогут смотреть и сериалы, ведь с рынка ушла самая популярная стриминговая компания Netflix. Из Google Play и App Store пропала возможность загружать приложение. Скорее всего, теперь в стране еще больше вырастит пиратство, и препятствовать ему не будут.

Напомним, также ушли с российского рынка и другие компании McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и многие другие.

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