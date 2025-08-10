ТСН в социальных сетях

Китти Спенсер на отдыхе: племянница принцессы Дианы показала, что любит есть

34-летняя племянница принцессы Дианы иногда делится кадрами из своей повседневной жизни в Instagram.

Ольга Кузьменко
Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Британская аристократка леди Китти Спенсер недавно делилась фотографиями с отпуска в Италии. Теперь же показала, какой завтрак предпочитает.

Леди Китти опубликовала сегодня в сторис такое фото с круассанами и холодным кофе, подписав снимок: «Ленивый завтрак». Вероятно, это не ежедневная привычка Китти, а скорее исключение из правил, когда она может позволить себя побаловать вкусным круассаном, возможно, на отдыхе.

Завтрак Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Завтрак Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Напомним, ранее леди Китти Спенсер показала, как проводит отпуск с дочерью Афиной в Тоскане. Модель поделилась серией фотографий, на некоторых из них они с дочерью были в одинаковых луках.

Леди Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер с дочерью Афиной / © Instagram Леди Китти Спенсер

