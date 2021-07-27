Китти Спенсер отказалась от тиары принцессы Дианы и повторила свадебный образ своей матери

Китти Спенсер отказалась от тиары принцессы Дианы и повторила свадебный образ своей матери

В выходные леди Китти Спенсер вышла замуж и стала миссис Китти Льюис. Избранником британской аристократки стал 62-летний миллиардер Майкл Льюис.

Китти наконец-то поделилась первым снимком с супругом на своей странице в Instagram, а также приоткрыла завесу тайны и показала, какие еще платья были созданы для ее свадьбы Домом Dolce & Gabbana.

Белоснежном платье от кутюр было традиционным, максимально закрытым, с длинным шлейфом и белой длинной фатой. Наряд с длинными рукавами и пышной юбкой во многом напоминал подвенечный образ матери Китти - Виктории Эйткен, на ее свадьбе с Чарльзом Спенсером, братом принцессы Дианы в 1989 году.

Чарльз Олторп (граф Спенсер) и его жена Виктория на свадебной церемонии в доме Олторпов. Великобритания, сентябрь 1989 год / Getty Images

Многие думали, что Китти наденет семейную реликвию – ту самую тиару Спенсеров, в которой в 1981 году в июле выходила замуж леди Диана. Но Китти не стала пользоваться этой семейной реликвией. Быть может, посчитала, что раз тиара не принесла счастья Диане, то нечего испытывать судьбу еще раз?

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

Принцесса Диана, напомним, должна была идти под венец в другой тиаре, одолженной королевой Елизаветой II, но выбрала свою семейную тиару.

Принцесса Диана / Associated Press

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Кстати, в тиаре Спенсеров выходили замуж обе сестры Дианы - леди Джейн в 1978 году и леди Сара – в 1980-м. Также дочь Сары - Селия Маккоркодейл, надевала украшение на свою свадьбу. Чарльз Спенсер любезно разрешил надеть тиару своей племяннице в день ее свадьбы - формально все украшения семьи Спенсер принадлежат только ему как наследнику всех титулов отца.

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Выставка свадебного платья принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце (6 фото)

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