Кладите в лифчик поролон: в российских клиниках заканчиваются грудные импланты

Как бы ни старались россияне "сделать морду кирпичом" и убеждать всех, что санкции им не страшны, а черные дни не за горами.

Одна из самых чувствительных к санкциям сферы жизни - индустрия красоты. Косметические компании массово уходят из России. Россиянки уже попрощались с производителями ботокса и спешно учатся принимать свой возраст. И вот новый удар судьбы - дефицит грудных имплантов.

В интервью российской прессе пластические хирурги жалуются, что запас имплантов остался небольшой и уже ощущается дефицит ходовых размеров("мне троечку"). Кроме того, импланты и услуги клиник существенно подорожали. И, хотя многие специалисты списывают все на проблемы с логистикой и считают трудности временными, ситуация с импортом в России в целом выглядит далеко не так оптимистично.

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Своих же имплантов Россия, естественно, не производит. Российский пластический хирург Георгий Чемянов в интервью Газете.ru утверждает, что есть и хорошие новости – прямого запрета на поставку силиконовых имплантов в Россию не было. И тут, как нам кажется, либо хирург лукавит, либо наши западные партнеры где-то недорабатывают. Во втором случае запрет на экспорт в Россию грудных имплантов всего лишь вопрос времени.

Так или иначе количество пышных бюстов в стране-агрессоре постепенно будет сокращаться. Ведь речь идет на только о тех, кто только собирается обзавестись красивой грудью, но и о тех, кто уже относил свое, и чьи импланты, поставленные много лет назад, требуют коррекции и замены.

Но у нас для российских женщин есть действительно хорошие новости. В России пока нет дефицита поролона, которым можно добавить объема в нужном месте, если наполнить им пустую чашку лифчика. Также, если размер или форма вашей груди далеки от вожделенного и вы не чувствуете себя красивой и желанной, попробуйте нарисовать, вышить или выложить странниками на груди букву Z.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.

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